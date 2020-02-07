打機咩　美斯同C朗組超夢幻鋒線

美斯夥拍C朗拿度打雙箭頭，只有打機先會見到，但唔再係冇可能！自爆出巴塞內亂，球王美斯與總監艾比度炒大鑊，由於巴塞高層力保艾比度，令到美斯離開巴塞可能性上升，球王美斯隊隊都想要，如果擁有C朗嘅祖雲達斯簽入美斯，呢個球王鋒線就會成真。

英國《太陽報》報道，博彩公司已開出美斯來季去向嘅各項賠率，留番喺巴塞係7賠1，若然離隊嘅話，頂頭大熱係曼城嘅1賠7，次熱巴黎聖日耳門1賠12，國際米蘭有1賠14，拜仁慕尼黑同曼聯都係1賠20，祖雲達斯係1賠25，利物浦係1賠33，皇家馬德里就1賠66。

一路數落嚟，祖雲達斯係排第6嘅半冷門，但機會其實唔低，想當日C朗離開皇馬，一樣係消息滿天飛，傳得最犀利係返曼聯，但最後結果係畀祖記冷手執個熱煎堆，成功簽入朗球王。

美斯同巴塞隆拿合約至2021，但當中有秘密條款，美斯可以喺季尾免費轉會，依家巴塞激親美斯，唔排除佢一怒之下離隊，佢嘅首選當然係曼城，但以財力同條件，祖記一啲唔輸蝕，最重要係有得同C朗做隊友，如果成真就有排J囉。