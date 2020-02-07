皇馬出局　施丹難破西盃8強魔咒

西班牙盃8強賽事，皇家馬德里主場倒灶，以3比4不敵皇家蘇斯達，8強止步，連同之前累積21場不敗亦被中止。今場輸波可能受主帥施丹所累，因為佢執教皇馬後贏盡錦標，獨欠西班牙盃從未染指，並且第3次在8強出局，魔咒難除。

皇馬開賽22分鐘即被倒戈中場馬田奧迪加特攻破大門，下半場54及56分鐘再被阿歷山大伊沙克梅開二度，落後0比3之後始憑馬些路破蛋，69分鐘客隊米基爾馬連奴再建一功領先到4比1，皇馬敗局已定之下，末段憑洛迪高高斯及拿祖費南迪斯連追2球，最終輸3比4出局。

皇馬以往對西班牙盃唔多重視，近30年僅贏過3次，施丹喺球員時代都未贏過，兩次入決賽先後輸畀拉科魯尼亞及薩拉戈薩，施丹出任主帥後贏盡歐聯、西甲及世冠盃，卻獨欠西班牙盃，雖然賽前佢表態會全力爭勝，無奈魔咒難除.

2016年施丹入主皇馬時，西班牙盃已出局，之後一季施丹領軍，在8強不敵切爾達，2017至18球季8強又輸畀雷加利斯，今屆係施丹第3次領軍西班牙盃，結果遭遇同樣命運，今仗單場被攻入4球，更係施丹執教生涯首次。