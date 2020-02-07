【德甲直播】入嚟睇　蘇斯黑柴有好介紹

周五晚有德甲獨腳戲，法蘭克福主場對奧格斯堡，法蘭克福歇冬後大有起色，近期喺德甲同德國盃主場雙殺萊比錫士氣盛，繼續主場出擊信心十足。

法蘭克福3日前贏萊比錫，近5場主場每仗最少入兩球，眾將經過歇冬期抖到夠，呢個時間踢得密啲都唔驚，翼鋒高斯迪更加踢到識飛，為一眾前鋒提供大量助攻。

奧格斯堡上輪終於止跌，半場落後下反勝不來梅，箭頭尼達列治拿狀態火熱，已經平咗自己入球紀錄，今季入11球加9助攻勁爆，今晚作客有信心再添士哥。

奧格斯堡唔使踢德國盃，今場蓄銳出擊威力唔嘢少，教練馬田舒密特揚言進攻，另一箭頭芬保加臣候命，好有機會同法蘭克福駁火，一於捧中位數2.5球大盤。

名家：蘇斯黑柴

直播表

周五4:30pm 澳職 墨爾本城 Vs 墨爾本勝利

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五6:45pm 澳職 珀斯光輝 Vs 威靈頓鳳凰

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 辛特侯遜 Vs 海登咸

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 法蘭克福 Vs 奧格斯堡

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 意甲 羅馬 Vs 博洛尼亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六3:45am 法甲 昂熱 Vs 里爾

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 伊巴

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