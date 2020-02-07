國羽被拒入境！娜姐捐「幾球」抗疫

武漢肺炎引起全球關注，在湖北土生土長的網球名宿李娜向基金會捐贈300萬元，用於支持武漢醫院的急需醫療物資，這是目前被報道的捐贈中，運動員個人捐贈最高的金額。

李娜基金會表示這筆款項主要是幫助醫院的急需醫療物資，目前已為武漢6間醫院及黃岡市包括市縣及鄉鎮126間醫院作聯絡，作更新獲知醫院需求的信息，並且協助採購、物流運輸，以保證所有物資能夠點對點送到醫院聯絡人，以及成功建立有100多名義工的網絡，協助有關工作。

不過，疫情肆虐，對中國運動員出戰比賽遇上嚴重影響，中國羽隊原定於2月11至16日赴菲律賓參加亞洲羽毛球團體選拔賽，但有傳東道主菲律賓組委會拒絕國羽運動員入境，這可能影響到中國隊爭取今年5月湯優盃的資格。

至於中國乒協的最新消息，就肺炎疫情嚴峻，特別調整近期賽事及活動計劃，主力球員參加完德國賽之後不會回國，直接在國外備戰，準備3月份的卡塔爾公開賽；而原定在中國海口舉行的亞洲盃賽事，賽會已宣布取消。

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