港超聯　高梵「避炎」 做住「藍鳥」先

為增強實力以迎接「亞協盃」附加賽，傑志周三（5日）宣布簽入34歲香港鋒將高梵。此子周五（7日）在賽馬會傑志中心接受傳媒採訪，惟疑因甫由美國回港而未適應時差，當日未有參與球隊操練。另外據消息指，亞洲足協（AFC）擬將原定本月展開的「亞協盃」附加賽押後至4月舉行，連帶及後的分組賽，亦會順延舉行，確實日期尚待AFC公布。

按AFC原定賽程，傑志將於19日出戰「亞協盃」附加賽首回合，作客第二圈外圍賽勝方，再於翌周三（26日）回主場再戰次回合。「藍鳥」周三（5日）公布的註冊球員名單中，出現一位久違的名字，就是上季效力富力R&F的加納裔香港鋒將高梵。

高梵周五（7日）中午首次在賽馬會傑志中心現身，惟因剛到埗致休息未足，故當日未有如事前消息指，與球隊進行操練。他接受傳媒採訪時指，對重返香港球圈感非常高興，並希望藉表現證明「高梵仍然是高梵」：「我返嚟因為香港係我嘅家，我想喺到證明自己仲踢得，證明畀人睇，依家嘅高梵仍然係昨日嘅高梵。」他透露，自己還希望重返中國球壇，惟內地現正受武漢肺炎疫情影響，為「避炎」及先重拾狀態，故與傑志達成協議，並以短期合約形式加盟，幫助球隊在「亞協盃」和聯賽爭勝。

高梵2012年由天水圍飛馬轉投中超河南建業，及後輾轉在中甲數支球隊度過4個球季後，於2018年冬季，由青島黃海回流港超富力R&F。一季半為富力上陣8場攻入2球，惟上季季尾不獲續約回復自由身。據傑志消息指，高梵上半季在美國一支球會跟操維持狀態，他本人亦解釋：「我之前半年，一直喺美職嘅阿特蘭大聯二隊跟操，我一有時間就會去操練同健身，所以體能狀態仲維持到。」

這名加納裔球員，自2012年6月起獲資格代表香港隊，並為港隊上陣23場攻入4球，惟至2016年11月在東亞錦標賽第二圈外圍賽對中華台北一戰後，並無再被徵召。他亦承認自己現時的狀態不及以前，但樂於為香港隊效命：「香港隊現時正進步梗，有好多後起之秀。你知道足球員冇可能永遠處於高峰，但如果教練徵召我，我都會隨時候命。」

此外，現屬自由身的前傑志前鋒艾力士，當日亦有參與球隊操練，惟總監朱志光僅指他屬跟操性質，他仍在解決與內地球會的合約問題。

另外，因應各國就武漢肺炎疫情而作出入境限制，原定過去周三（5日）出戰「亞協盃」第二圈外圍賽，作客蒙古烏蘭巴托城的中華台北球會高市台電，因被當地移民局禁止入境致比賽未有進行。惟AFC至今，未有為賽事調動作最新安排。

在第二圈賽事延期之下，令傑志原定於月中出戰之兩回合附加賽，甚至連帶3月展開的東亞區分組賽亦會受到影響。據消息指，AFC擬將原定本月展開的「亞協盃」外圍賽及附加賽，押後至4月舉行，連帶及後的分組賽亦會順延至4月後進行，惟實際日期尚待大會公布。