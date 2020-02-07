艱難時圈中人雪中送炭　安達入籍心懷感激

闊別香港超級聯賽三載，安達今季終於以標準流浪球員身份，再次在頂級聯賽與球迷見面。這3年歲月，除了令他的足球生涯變得更充實外，還多得一班球圈中人如家人般的相助，讓安達下定決心接受自己另一個新身份——香港人。■圖／文：黃雋謙

今年36歲的安達，在2011年來港加盟深水埗。翌季轉投和富大埔，雖為球隊勇奪「高級組銀牌賽」冠軍，惟同年未能助大埔護級，跌落乙組。及後輾轉效力過南華、流浪等球會，2015年效力港超灝天黃大仙的一季，是他上一次在頂級聯賽亮相，自此轉到甲組延續球員事業。

曾想過返巴西覓出路

由昔日的職業球員，到瞬間跌落甲組，只能靠卑微收入維持生計，安達憶述這段艱辛歲月：「當時囝囝讀緊幼稚園，又要畀學費又要交租，喺東區嘅第一年的確過得唔容易。」他坦言更曾萌生返回巴西尋求出路的念頭，正當惆悵之際，幸得不少球圈中人雪中送炭：「好多大埔舊隊友喺我困難時伸出援手，仲有業餘足球訓練總會嘅人，畀機會我開展教練工作，由東區第二年開始我身兼多職，生活獲得改善。」

他表示這些熱心人如家人般幫助自己，讓他開始心繫香港，認定這裏為其第二個家。2018年，安達在港住滿7年，符合入籍資格，他不假思索便申請成為香港人：「入籍其中一個原因，係呢班曾經幫過我嘅人，佢哋令我從心底裏，感受到自己係屬於呢個地方。」安達去年5月取得特區護照後，8月與標準流浪簽約，以本地球員身份重返港超聯。他承認待遇雖不比效力東區兼任教練時優厚，但今次回歸並不為錢，只為完成兩個心願：「我對做職業足球員仲有一腔熱血，想再戰頂級聯賽，當協調好踢波同教波嘅時間後，我覺得係時候回歸。」

再戰港超聯圓兒子夢

其次，安達亦希望將兒子Joseph的童年回憶再次成真：「當我仲踢緊超聯時佢仲好細個，但佢依家仲成日提起，當年入場睇我踢波嘅片段，呢段歲月無疑係佢嘅美好回憶，我想令佢再次完成心願！」他笑言當Joseph獲悉父親加盟流浪後「開心到飛起」：「佢知道後係咁喺學校同同學講，爸爸係足球員。今季佢幾乎睇哂所有流浪嘅賽事，佢真係對我再戰港超聯而感到好興奮。」

練得多罰球特別有心得

安達今季加盟標準流浪，是其繼2014年後重投球隊。流浪近年常被視為降班熱門之一，更間中因謹行儉用的財政策略惹來熱議，然而這位沙場老將為球會解畫：「流浪或者係咁多隊最低成本，但我哋係用最少嘅資源搵最好嘅球員，盡力踢好每場波，我唔可以投訴啲咩。」

過去曾為大埔及黃大仙打護級戰的安達，深信今季能助流浪力保超聯席位。安達暫為球隊上陣13場攻入3球，其中在11月作客佳聯元朗的護級大戰中，以罰球「梅開二度」為球隊扳平4比4，搶得寶貴1分。他受訪時直言自己是位罰球專家：「我以前喺巴西成日練射自由球，亦係球隊嘅首席罰球射手，而今季暫時入到兩球，我估都係因為以前落得多苦功。」