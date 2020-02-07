冇人教得掂　阿仙奴出絕招望傳奇回巢

由艾美利到龍格保，然後係依家嘅阿迪達，英超老牌勁旅阿仙奴自從傳奇名帥雲格2018年夏天離隊之後，一直冇人教得掂班波，即使最新嘅阿迪達備受期望，可惜踢落依然反覆，近排喺聯賽連和4場。眼見球隊持續低迷，距離一線勁旅行列愈走愈遠，今日《每日鏡報》爆料，「兵工廠」高層正密謀邀請雲格出山，返嚟球會任職，嘗試協助球會重返高峰喎！

雖然「教授」曾經講過自己永遠都係阿仙奴球迷，但佢亦曾公開表明，並冇打算回歸呢間倫敦球會。事實上，現時雲格喺國際足協擔任世界足球發展總監一職，正係高薪厚職兼壓力唔大，要說服佢回歸梗係難度高。仲有，之前雲格離開阿仙奴嗰陣，盛傳佢執教尾段同球會高層曾出現分歧，要大家講和再合作，又係另一難題。

為雲格打造雕像增加籌碼

當然，球隊戰績低迷，已經令到高層肯認衰，決定再去邀請雲格，以求氹番掂經歷多年失望嘅球隊粉絲。為求增加邀請雲格回巢籌碼，有指會方已經決定履行當日「教授」走人嗰陣嘅承諾，就係幫佢喺酋長球場出面打造一座雲格雕像，同亨利、伯金及阿當斯等名宿並列，希望呢一着可以引到雲格回心轉意。

至於雲格一旦回歸，將會出任乜嘢位置，報道就未有提及，估計重任領隊機會唔高，或者係出任其他高層，以顧問姿態喺阿迪達背後垂簾聽政，反而有更大可能，相信大部份「廠迷」都會樂意見到呢幕啦！