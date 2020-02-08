24年最大浩劫　阿仙奴6大球星勢離隊

一季動蕩，阿仙奴跌入萬丈深淵，今季做成嘅傷害可能遠比想像深！兵工廠現僅排第10位，莫講話歐聯席位，更可能自96年後、首次連歐霸都冇得踢，陣中5大主力包括奧巴美揚、奧斯爾、大衞雷斯現僅剩18個月合約，季尾極可能跳船，另外拿卡錫迪亦愈踢愈沉極可能離隊，阿仙奴面臨前中後3線骨幹走人，阿迪達要復興阿仙奴，任務艱巨到你唔信。

本季艾美利將阿仙奴搞到一塌胡塗，之後龍格保，以至目前新帥阿迪達，都未能為球隊帶來新氣象，近4場英超全數打和，依家25場聯賽僅得31分，已遠遠落後第4位嘅車路士10分，亦落後第6錫菲聯5分，阿仙奴要從後趕上、來屆再戰歐洲賽，機會未許樂觀。

球隊成績曳前景暗淡，最麻煩係前鋒奧巴美揚，到依家都未肯續約。據英媒報道，今年已30歲嘅奧巴美揚好想踢歐聯，認為唔應該再喺阿仙奴浪費時間；巴塞體育總監艾比度，講到明巴塞對佢有興趣，奧巴美揚大有可能求去。現時奧巴美揚、奧斯爾、大衞雷斯、柏柏斯達夫普路斯同梅斯達菲，全數只剩番年半合約，兵工廠依家亂晒籠，下季仲係唔係阿仙奴球員都成問題。阿仙奴高層辛尼夏表示，球隊唔會再畀任何球員，拖到完約免費走人，所以上述球員若唔肯續約，好大機會於夏天被賣走。

奧巴美揚係上季英超神射手，依家亦已射入14球係陣中神射手，若失去呢名加蓬射手，後果不堪切想。另外拿卡錫迪愈踢愈沉，近2個月都未能入球，同兵工廠格格不入，亦有機會離隊。