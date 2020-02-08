愛華頓要繼續神奇　首先要搞掂沙夏

自安察洛堤執教愛華頓之後，呢位名帥的確為「拖肥糖」注入以前冇嘅元素，愛華頓似乎比以前有娛樂性得多。就好似前1場英超，本身領先紐卡素2球好哋哋，點知去到補時竟然連失2球，咁樣嘔番2分出嚟。

上場作客屈福特，愛華頓早早落後2粒，以為輸硬啦，點知球隊最後打少1個，都可以完場前憑禾確特入波、反勝屈福特3:2，的確係神奇頂級超卓。呢次佢哋主場迎戰水晶宮，2隊都咁硬淨，肯定有好戲睇，但愛華頓要攞齊3分，首先要嘜實韋費特沙夏，沙夏近8場賽事都冇波入，會唔會今場嚟料呢？

直播表

周六12:35pm 日超盃 橫濱水手 Vs 神戶勝利船 有線661、601台

周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 西悉尼流浪者 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 阿德萊德聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 利雲特 Vs 雷加利斯 Now 632

周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 水晶宮 Now 621

周六10:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 阿特蘭大 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 德甲 史浩克04 Vs 柏達邦 Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 杜塞爾多夫 Now 671、Fox +；有線652、612台

周六10:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 賀芬咸 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 西甲 基達菲 Vs 華倫西亞 Now 632；ViuTV 99台

周日0:30am 法甲 馬賽 Vs 圖盧茲 無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周日1:00am 意甲 拖連奴 Vs 森多利亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 白禮頓 Vs 屈福特 Now 621

周日1:30am 西甲 華拉度列 Vs 維拉利爾 Now 632

周日1:30am 德甲 利華古遜 Vs 多蒙特 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am 法甲 雷恩 Vs 比斯特 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 維羅納 Vs 祖雲達斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs CF格蘭納達 Now 632