【東體爭議】魔兵行開！利物浦史上最偉大

利物浦已經拋離第2位曼城22分，極大機會奪得今季英超冠軍，亦係紅軍近30年首個聯賽冠軍。利物浦近乎無敵嘅姿態，更被譽為英超史上最偉大成績，甚至超越1999年「三冠王」曼聯，以及2004年不敗捧盃嘅阿仙奴。

以今季頭25場英超計算，利物浦取得24勝1和，獲得73分，勝出率高達96%，曼聯1998/99年球季成為歐聯、英超、英足盃「三冠王」，但英超同期只取得14勝8和3負，有50分，勝出率僅為56%。

至於阿仙奴2003/04年球季以不敗奪得聯賽冠軍，但英超同期取得18勝7和，獲得61分，勝出率為72%。

可見即使當年曼聯同阿仙奴威盡一時，但相比起依家嘅利物浦，都只係小巫見大巫。

單計25場聯賽，或者對曼聯同阿仙奴唔公平，利物浦要成為英超史上最偉大球隊，今季除咗要捧英超冠軍之外，仲有2大目標，首先係要贏埋歐聯同英足盃冠軍，令魔迷冇聲出，另外亦要保持不敗，一舉打破阿仙奴保持嘅連續49場英超不敗紀錄。

利物浦已經保持42場英超不敗，要超越兵工廠，問題唔大，只要完成為上述目標，紅軍絕對配得上史上最偉大名銜。

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