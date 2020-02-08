曼聯後悔放走盧卡古　斟番佢拍檔

曼聯今季其中一大敗筆係出售盧卡古之後，冇簽入同樣份量射手，搞到攻力大減，英國傳媒指紅魔鬼高層現時都覺得好後悔，決心要喺今夏收購1位頂級前鋒，頭號目標剛好係盧卡古嘅國米拍檔拿達路馬天尼斯。

曼聯上月冬季轉會市場，原本想簽挪威神鋒艾寧夏蘭特，點知被多蒙特截胡，會方亦曾經打算收購拿達路馬天尼斯，但被國際米蘭拒絕，除非紅魔鬼用9400萬鎊(約9.4億港元)買斷呢位22歲阿根廷國腳嘅合約，否則無法成事，最終焗住借用中超上海申花射手恩哈路。

由於曼聯上月首要工作係收購葡萄牙中場波基斯費南迪斯，所以將買拿達路馬天尼斯一事，暫時擱置，留待今夏再出手。

據悉，曼聯希望今夏出售部分球員，包括用1500萬鎊賣走基斯史摩寧，籌集資金，以滿足收購拿達路馬天尼斯，同時亦可以有較多時間同國米談判，說服對方減價。

拿達路馬天尼斯今季為國米上陣27場入16球，巴塞隆拿亦有興趣收購佢，巴塞上年夏天就試過用1.2億歐元買斷基沙文合約，唔排除又重施故技買斷拿達路馬天尼斯，如果曼聯唔早啲出手，好可能又走寶。

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