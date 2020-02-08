疫情打亂港羽部署　放棄亞錦賽轉戰歐洲

武漢肺炎疫情嚴重，更蔓延至多個亞洲國家地區，令香港運動員的比賽及訓練計劃全部被打亂，由於菲律賓政府對華客入境有限制，原定明天出發赴菲律賓爭逐亞洲團體錦標賽的羽毛球隊決定放棄參賽，但為了要把握爭取東京奧運資格的最後衝刺，港隊會提早出發歐洲搶分。

作為湯優盃資格賽的亞洲羽毛球團體賽於下周二（11日）在馬尼拉開打，早前中國羽毛球隊已被菲律賓拒絕入境，港羽隊收到亞洲羽聯的正式通知，抵達馬尼拉需要接受14日隔離才可參加賽事，因此港隊決定放棄參賽。

港隊主教練何一鳴坦言：「這不是我們想要的結局，要是對香港爭分的影響有幾多，很難計算，但我們會向世界羽聯（BWF）提出爭取。」亞洲團體賽是亞洲球員爭取東京奧運積分的賽事之一，同樣也是爭取入圍今年5月湯優盃的資格賽，何Sir直言：「這一刻我們最大目標就是奧運，湯優盃已屬其次了。」

目前港隊兩位男單伍家朗及李卓耀雖然已在奧運排名前16，達到入圍奧運範圍，但後有來者，特別是李卓耀處於邊緣位置，一定要繼續搶分，而女單張雁宜及鄧俊文／謝影雪的混雙仍有相當高的機會上車；目前距離4月底的奧運計算截止日期期間，全球仍有大約10個賽事可以搶分，所以隨時出現變數。

何Sir透露港隊先赴歐洲搶分，再回到亞洲，而最後一個搶分賽就是4月的亞洲(個人)錦標賽。「原計劃３月會參加德國，再去全英及瑞士，現在我們希望可以提早出發歐洲，盡早安排赴歐訓練及備戰，愈早愈好。」港隊在歐洲之後再有亞洲3站及亞錦賽，期望成功搶分，而目前世界排名第９的伍家朗原則上已經入圍奧運，但希望多爭分數可以成為奧運種子球員。