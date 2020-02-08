最後大直路！3個選擇等住利物浦

新年流流，大家少不免會講些吉利嘅說話，例如祝你風生水起、人逢喜事精神爽等，對於當時得令嘅利物浦，上述祝福同樣啱用，唔計今季奪得嘅歐超盃及世冠盃，單係佢哋恨到發燒嘅英超，紅軍已經放到甩轆，只要贏晒之後6場聯賽，便可提早7輪封王，並事30年後再嘗英格蘭頂級聯賽冠軍滋味。

對於順風順水嘅紅軍嚟講，未來嘅選擇特別多，我認為佢哋有3個選擇。首先，喺餘下13輪聯賽唔輸兼捧盃，便可達到2003-04年度嘅阿仙奴全季不敗封王嘅成就，甚至打破「兵工廠」跨季49場英超不敗紀錄；希望複製1998-99年度曼聯3冠王（英超、英足盃、歐聯）創舉；或者退而求其次，就算失去其中一項盃賽，都仲有機會爭逐另一項盃賽，連同坐定粒六嘅英超而榮膺雙料冠軍，有得揀零舍疏肝喇。

本周末英超首度實施歇冬期，將今輪賽事分兩周進行，即係有10隊今周有得抖，包括榜首利物浦，今晚英超其同市死敵愛華頓主場迎戰水晶宮，「拖肥糖」自安察洛堤接手後明顯有起色，可藉地利全取3分。

金句:紅軍可以有風使盡𢃇，本周難得休息歎世界。

文：Peter 黃興桂