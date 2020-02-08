高比空難調查有新發現；唔係引擎故障

NBA傳奇人物高比拜仁等9人遇難的調查有更新，據美媒消息指那架直升機失事並不是因為引擎故障，預計詳細調查報告要一年才能夠完成。

自從空難發生後，美國國家交通運輸安全委員會開始調查直升機失事原因，包括天氣對飛機失事的影響，而在最新調查公布的消息，沒有證據顯示那直升機失事是因為引擎故障。

調查內容還顯示，那雙引擎的直升機當時正以180英里的速度飛行，機上的儀表都已損壞，大多數設備都錯位，控制器也被燒毀，令調查添上難度，調查人員相信跟據現的樹桿被切的情況下，顯示直升機引擎當時仍在運行狀態，預計完成報告要大約一年。

另方面，勒邦占士在個人社交平台，再表達對這位老大哥離世的悼念，他在車上拍了天上的太陽並寫上：「曼巴，我看到你了。作為我的守護者，你也正在天上看着我吧。此時此刻，你應該與Gigi的比賽中輕鬆地研究局勢吧!」

至於周六(8日)的NBA賽事，日前在全明星賽正選名單被勒邦占士挑選的「大鬍子」占士夏登雖然為火箭投入五個3分波攻入全隊最高的32分，但全隊的3分球命中率不敵太陽，全隊籃板更輸了22個，單是首節就被拉開20分，最終火箭以91比127狂輸36分。反觀速龍就愈打愈勇，作客以115比106贏溜馬豪取13連勝，保持東岸次位。

今日焦點（前者主場）

爵士 117:114 拓荒者

巫師 119:118 獨行俠

76人 119:107 灰熊

塞爾特人112:107鷹隊

雷霆 108:101 活塞

溜馬 106:115 速龍

太陽 127:91 火箭

帝王 105:97 熱火

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