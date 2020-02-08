閉門作賽　東網直播全部18場

足總周六（8日）公布，將與oncc東網合作，為16場「菁英盃」分組賽，以及2場「足總盃」首圈賽事，合共18場「閉門作賽」提供直播！

足總公布中提到，鑑於現時的公眾衞生情況及康文署場地暫時關閉，早前經與各港超聯球會商議後，決定將上述18場賽事，安排由2月11日起假賽馬會香港足球總會足球訓練中心以閉門作賽方式進行。足總因考慮到廣大球迷的需要，經與董事局討論後，通過全力支持各港超聯球會，並由媒體伙伴on.cc東網為2月份所有「閉門作賽」提供免費直播。

屆時，廣大球迷除可在on.cc東網app及Web觀看直播外，亦可透過「香港超級聯賽 Hong Kong Premier League」，以及「我撐本地波」2個facebook專頁，觀看直播。

【2月份「閉門作賽」賽程】

日期 時間 賽事 對賽隊伍

2月11日（二）13:00 菁英盃 傑志vs標準流浪

2月11日（二）16:00 菁英盃 理文vs東方龍獅

2月12日（三）13:00 菁英盃 和富大埔vs愉園

2月12日（三）16:00 菁英盃 佳聯元朗vs冠忠南區

2月14日（五）13:00 菁英盃 香港飛馬vs標準流浪

2月14日（五）16:00 菁英盃 傑志vs東方龍獅

2月15日（六）16:00 菁英盃 佳聯元朗vs愉園

2月16日（日）13:00 菁英盃 和富大埔vs冠忠南區

2月18日（二）13:00 菁英盃 香港飛馬vs理文

2月19日（三）13:00 菁英盃 愉園vs富力R&F

2月22日（六）13:00 足總盃 理文vs和富大埔

2月22日（六）16:00 足總盃 標準流浪vs東方龍獅

2月23日（日）13:00 菁英盃 傑志vs香港飛馬

2月25日（二）13:00 菁英盃 富力R&Fvs和富大埔

2月25日（二）16:00 菁英盃 標準流浪vs埋文

2月28日（五）13:00 菁英盃 東方龍獅vs香港飛馬

2月29日（六）13:00 菁英盃 冠忠南區vs富力R&F

2月29日（六）16:00 菁英盃 和富大埔vs佳聯元朗