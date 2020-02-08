究竟有幾廢？安德列治後悔簽錯拿斯尼

仲記唔記得佢？前法國國腳拿斯尼，踢過阿仙奴同曼城嘅天才中場，不過因為性格同傷患問題，近季愈踢愈霉嘅佢，今季原來去咗跟前隊友高柏尼搵食，加盟安德列治。可惜嘅係，已經變身玻璃腳嘅佢，今季依然係養傷多過踢波，連累班波都戰績低落。今日，安德列治總監維斯古倫仲公開表示，後悔簽咗拿斯尼添！

現年32歲嘅拿斯尼，理論上都應該仲可以踢多兩、三年，話晒佢以前都曾經係英超、甚至全球球壇最頂級中場之一。可惜不斷受傷患折磨，直到2018年2月又因為被指注射禁藥罰停賽18個月，上年前半年佢去英超韋斯咸效力，只係又因傷僅出場6次，季尾就被球會放棄，到今年佢改投安德列治，合共為球隊踢9場入2球，表現算係唔差，但出場次數肯定唔合格。

維斯古倫話：「如果可以重新嚟過，我哋仲會唔會簽下拿斯尼呢？從目前情況睇，唔會囉！如果我哋早知情況係咁，我哋肯定會採取不同行動。我哋真係好黑仔，我哋希望佢能夠多踢比賽。你可以受傷一次，但一直受傷的話，情況真係好大鑊。」查實拿斯尼同安德列治仲有半年約，維斯古倫依家就公開話後悔，確實好唔畀面拿斯尼。不過又咁諗，維斯古倫依家已經開聲，即係睇死下半季拿斯尼都未必踢到幾多，唔會幫到球隊。究竟下季仲有冇球會肯收呢個過氣天才，真係好難講。