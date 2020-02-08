武肺玩殘曼聯新兵　西班牙集訓唔預佢

英超曼聯今日正式拉隊去西班牙馬爾韋利亞集訓，起程之前佢哋宣布好消息，包括中場主力麥湯米尼同守將杜安薛比都及時傷愈，可以隨行。不過，由中超上海申花借用加盟嘅恩哈路，就因為中國武漢肺炎疫情影響，怕佢隨軍出發隨時拖累全隊返唔到英國，家陣「紅魔鬼」就決定留低呢位尼日利亞前鋒，等佢自己操算數。

根據《每日鏡報》所講，曼聯高層開會之後擔心，因為武漢肺炎持續擴散，英國可能會收緊任何對上14日曾經喺中國逗留嘅旅客，唔畀佢哋入境，亦因此恩哈路一旦離開英國，仲可唔可以再入境都好難講。再者，其他曼聯球員同恩哈路喺集訓期間必定會有「緊密接觸」，到時有咩冬瓜豆腐，真係全隊攬炒唔可以返國就唔知點收科？

嚟緊，30歲嘅恩哈路會跟隨曼聯嘅私人訓練計劃去提升體能狀態，目標係爭取趕及2月17日出戰車路士。領隊蘇斯克查話：「恩哈路會留喺曼徹斯特，佢會留喺度跟住私人教練操，同時會安排佢家人適應英國生活。佢當然想同其他球員一齊訓練，可以加強認識，但我哋唔想冒險（入境條例收緊）。」其餘三人包括保羅普巴、拉舒福特同李爾格蘭都未有隨隊去西班牙集訓。