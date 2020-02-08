超級電腦神預測　曼聯爭輸前四衰過狼隊

英超今季第4名之爭勁激烈，今輪之前，由第4位車路士到第8位狼隊只相差6分，隨住熱刺上周擊敗曼城，排緊第5位嘅佢哋，好似逼到車仔好緊，甚至大有趕過近期頻頻失分嘅車仔之勢。不過根據超級電腦推算，最終熱刺喺最後13場只會拎到21分，然後以第7名結束球季。至於車路士反而會及時回勇，保得住第4，而備受關注嘅曼聯則會繼續不振，僅能奪得第8，落後第4位嘅車仔14分，排名仲會後過狼隊同錫菲聯添！

超級電腦分析到狼隊會拎到第6名收季，攞到歐霸資格，而錫菲聯仲犀利，埋單計數攞到第5名添！仲有老牌勁旅阿仙奴今季確實令人失望，最後13場只會取得17分，然後拎到第9名結束球季，新帥阿迪達表現未必令人滿意。

前列方面，大家都認定利物浦奪標之外，曼城個亞軍應該都穩陣，超級電腦則預期李斯特城最終會後來居上，反壓曼城排第2添！最後降班三隊則係阿士東維拉、屈福特同諾域治。

超級電腦最終推算排名積分

排名/球隊 分數

1/利物浦 112

2/李斯特城 84

3/曼城 77

4/車路士 69

5/錫菲聯 61

6/狼隊 58

7/熱刺 56

8/曼聯 55

9/阿仙奴 48

10/愛華頓 48

11/水晶宮 45

12/紐卡素 45

13/白禮頓 44

14/般尼 43

15/修咸頓 40

16/韋斯咸 37

17/般尼茅夫 34

18/阿士東維拉 31

19/屈福特 30

20/諾域治 27