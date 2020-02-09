【有片】比克福特核突派膠：失波勁嘔心

即睇比克福特肉酸派膠：

愛華頓、英格蘭正選門將比克福特又出醜，守唔住近柱畀賓迪基取得久違入球，即成全英超球迷笑柄！呢名25歲門將，面對賓迪基冇力度、冇角度嘅射門，竟然因落地勁慢、畀個波喺格勒底漏入，雖然愛華頓最後贏水晶宮3:1，但比克福特因為肉酸派膠成為焦點，賽後佢都知衰，話呢次出錯非常嘔心！

比克福特本季表現麻麻，雖然愛華頓贏波後升到英超第7位，但26場失38球，係目前前10球隊失波最多嘅一隊，而佢今仗賽前嘅撲救率，只係61.5%，唔好同艾利臣比加嘅87%比，比起2名英格蘭國家隊競爭對手甸恩軒達臣（76.2%）同樸比（65.1%）都有所不及。而今季佢已經係第2次，因為自己失誤而累球隊失波。

於賽後接受訪問時，比克福特好尷尬：「冇錯，呢個失誤真係好嘔心。關於呢個失波，我認為係自己唔好彩，對自己好失望。我會承認錯誤，但之後我冇畀呢個失球影響到，顯示到我嘅性格同心理質素。」

比克福特講就講得好聽，但愛華頓球迷唔賣帳，認為球隊要再進一步，就要搵個更好嘅門將把關。近年比克福特失誤頻頻，最出名就係上季英超作客晏菲路，喺補時無啦啦勇救界外球、畀奧歷治頂入空門致敗，而上季尾對紐卡素，佢亦將對手正面射門直接拍去對手前鋒面前，最後輕鬆被射入。