【特稿】比克福特得啖笑　做赫特2.0

比克福特一而再、再而三低級派膠，愛華頓正選位置勢將不保，英格蘭門神位置更岌岌可危！呢名於17年彈起成名嘅門將，上季對利物浦勇救界外球、畀奧歷治攻入奠勝球笑死人，今輪英超對水晶宮又再出事，安察洛堤同修夫基肯定嬲爆，比克福特或者已經行緊赫特條舊路、跌入萬劫不復嘅境地。

比克福特本季成功撲救率低落，早前已傳出新帥安察洛堤，希望於1月轉會窗買入頂級門將頂替比克福特，雖然最後並冇成事，但經過今輪聯賽，比克福特連個近柱都守唔住、畀賓迪基嘅射門喺格勒底漏入，肥安今夏換門將事在必行。

哥迪奧拿未執教曼城之前，赫特為球隊取得英超冠軍，而且亦係國家隊首席門將，但哥帥任教後即刻被打入冷宮，16/17球季起開始人球生涯，先後外借到拖連奴同韋斯咸，之後轉投般尼亦踢唔到正選，有消息指佢或會喺美職落班，認真慘情。

赫特喺球會冇運行，國家隊自然失去位置。比克福特本季極度不穩，而錫菲聯嘅甸恩軒達臣，甚至係般尼嘅樸比，無論表現、狀態及成功撲救率都好過比克福特，相信修夫基於歐國盃決賽周換門將嘅機會都好大，比克福特極可能成為赫特2.0。