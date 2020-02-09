慘中12碼魔咒　曼城扑錘搵佢操刀？

曼城今季英超畀利物浦大放甩，現時已落後22分，衞冕機會微乎其微。講到曼城最大敵人，VAR肯定係第1位；如果講第2位，可能係12碼。曼城4大主力阿古路、史達寧、捷西斯拿華斯及根度簡，由舊年開始不斷射失12碼，唔通領隊哥迪奧拿會兵行險着，搵門將艾達臣摩拉斯做球隊劊子手？

上屆歐聯對熱刺，阿古路射失12碼；今季聯賽對狼隊，史達寧2次射失；「耶蘇仔」近5次於英超操刀3次宴客；上仗聯賽對熱刺，根度簡一抽又畀洛里斯撲出，曼城射入12碼比率奇低，領隊哥迪奧拿都搲爆頭。

早前哥帥就話，其實成隊波射12碼最叻嘅，係門將艾達臣，因為佢係「冷血動物」，心理質素一流。如果其他主力唔生性，又睇到艾達臣功架，哥帥真係可以諗諗畀艾達臣射，唔知今晚深夜鬥韋斯咸，有冇機會睇到呢位門將一展身手？

直播表

周日1:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 中岸水手 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 馬略卡 Now 632

周日7:30pm 意甲 史帕爾 Vs 薩斯索羅 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 畢爾包 Now 632

周日10:00pm 英超 錫菲聯 Vs 般尼茅夫 Now 621

周日10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 萊切 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 聖伊天 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 科隆 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里 Now 632

周一凌晨零時 法甲 斯特拉斯堡 Vs 蘭斯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 曼城 Vs 韋斯咸 Now 621、611

周一1:00am 意甲 帕爾馬 Vs 拉素 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs RB萊比錫 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 切爾達 Vs 西維爾 Now 632

周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs AC米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 巴塞隆拿 Now 632、611

周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 里昂 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台