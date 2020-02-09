【紅軍效應】波連尼窄角度妙射　屈死C朗

安利簡恩喺德甲遠距離射入世界波，而另一位前利物浦球員波連尼亦同樣發威，於周日(9日)凌晨意甲，射破祖雲達斯大門，協助維羅納爆大冷，主場以2:1擊敗祖雲達斯。

28歲嘅波連尼係出名嘅「球壇浪人」，上月由AC米蘭轉投維羅納，成為佢職業生涯第8支效力嘅球會。呢位意大利前鋒2012至15年都踢過利物浦，其中1季仲被外借1新特蘭，至於另外2季經常受傷，加埋僅為紅軍於英超上陣25次入2球，惟有黯然離開。

波連尼踢大球會有乜建樹，但加盟維羅納後，終於搵番自己，上陣5場意甲已經入2球，包括今場遇上勁旅祖雲達斯，當時65分鐘祖記由C朗先開紀錄，以為贏梗。

不過，11分鐘之後，波連尼於左路殺入禁區，窄角度之下，冷靜攞遠柱射入扳平，令祖記門將施捷斯尼得個睇字，最後維羅納更由另一位前AC米蘭球員柏仙尼射入12碼反勝。紅軍效應衝出英超，影響埋德甲同意甲。

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