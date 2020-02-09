Cool魔門將暴力槌頭！補時5分鐘頂入扳平

周六(8日)意乙賽事出現1個戲劇性入球，呢場波係阿斯科利主場對斯塔比亞，踢到補時，斯塔比亞仲係落後1:2，球隊透過罰球發動最後一擊，門將普禾度都上前助攻，隊友斬入禁區，普禾度近門頂入逼和阿斯科利2:2，時鐘顯示當時已經係補時5分鐘零4秒。

斯塔比亞全隊興奮到好似捧盃咁款，主角普禾度一球成名，呢位25歲鋼門身高1米92，當時爭頂球槌，簡直係鶴立雞群，而且仲頂得非常勁，似乎平時練波都有練習呢招戰術。

普禾度2013年喺基爾禾出道，但大部分時間被外借去比薩、佩魯賈、摩德納等低組別球隊，2017年正式轉投安玻里，上月22日被外借去斯塔比亞，估唔到依家就取得球員生涯首個入球。

值得一提，曼聯一代鋼門舒米高曾於1995年9月歐洲足協盃(歐霸盃前身)，為曼聯對伏爾加格勒，踢到最後一刻頂入角球，逼和對手2:2，普禾度今次重演經典一刻。

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