維拉柏豪今夏離隊　5大豪門爭搶人

畀香港網民稱為「維拉柏豪」嘅阿士東維拉中場新星基亞利殊，靚仔又好波，留喺維拉始終令唔少人覺得有啲嘥。根據英國《每日郵報》同《每日鏡報》等今日報道，原來呢位24歲中場都覺得係時候離開，已經決定今夏走人，而消息指包括曼聯、曼城、熱刺、皇馬同巴塞都對佢感興趣，隨時會齊齊出手搶人。

基亞利殊6歲已經加入維拉，上季佢憑出色表現帶領母會回升英超，然後今季佢喺各項賽事已經交出9入球7助攻，兩項數字都係球隊「冧巴溫」，就知佢對維拉幾重要。事實上，之前已經傳出曼聯對佢有意，而根據《郵報》所講，確實曾有大球會想喺冬季轉會窗將佢買走，，只係「柏豪」自己拒絕咗，皆因佢仲想幫維拉踢多半季，幫母會護級。

雖然有情有義又靚仔好波，但為事業發展，基亞利殊已經決定今夏會離隊，加盟大球會盡顯身手。根據《每日鏡報》報道，前面提到嘅5間球會都有意出手搶人。至於基亞利殊本身同維拉份約係去到2023年，周薪只係10萬鎊，預計轉會後必會獲我大幅加薪。此外，根據《進球網》講，維拉原來已經同意將「柏豪」賣畀曼聯，但具體談判其實仲未展開，消息都有待確認，總之下季基亞利殊應該唔會再係維拉人啦！