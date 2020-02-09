專欄輪住嚟　吓！「立立」竟然讚「伍生」？

雖然香港市民的日常生活，正被武漢肺炎弄得亂七八糟，但畢竟是新正頭第一次在《專欄輪住嚟》跟各位球迷朋友見面，在此我莫耀強謹代表標準流浪仝人，祝大家鼠年萬事如意，出入平安，身體健康，百毒不侵。

相信許多熱愛本地波的球迷朋友和我一樣，都已飽受「波癮」折騰多時。經足總與各港超球會在本周初開會後，決定將16場「菁英盃」分組賽，以及兩場「足總盃」首圈賽事，安排在本月11日（二）開始，假將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心「閉門作賽」。無錯，中心的設施和場地質素，跟正式的比賽場地乃存有一定距離，但以現時的環境，有場地可以讓賽事繼續進行，已屬萬幸。

我們都樂於接受上述安排，但大家口中的「立立」，日前照舊向我發牢騷：「『莫生』你都唔知呀！開會嗰陣，我提出可唔可以畀喺將軍澳基地練波嘅球隊場租有優惠，話到事嗰兩、三位就你眼望我眼，淨係答話會再開董事會研究！學吓傑志『伍生』咁大體啦！」吓？我有沒有聽錯？Philip竟然讚「伍生」？

問清楚，又的確抵讚喎！原來早在康文署「封場」之初，傑志石門中心已經以先到先得方式，給港超球會練波，現時暫停對外開放的情況下，更「免費」讓友會解決操練場地問題，聽講未計標準流浪，和富大埔、愉園、香港飛馬和富力R&F，以及港甲的晉峰，都是受惠球會。艱難時刻，同舟共濟，器量之高，值得當權者學習；亦足見「立立」對事不對人，應讚得讚。

標準流浪

會長 莫耀強