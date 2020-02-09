【有彩攞】史坦恩熟路　一數據撐硬巴塞

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巴塞隆拿則於周日深夜壓軸登場，作客現任主帥史坦恩曾經執教的貝迪斯。巴塞自從由新教練史坦恩接手後，3場西甲獲2勝1負，除曾作客0:2不敵華倫西亞，2次贏波亦是僅勝1球，表現只算中規中矩，不過由於史坦恩一向主張傳控踢法，與巴塞理念同出一轍，縱使球隊目前以3分落後皇馬排聯賽榜次席，坊間對史坦恩的整體評價仍是讚多於彈。

作客貝迪斯多大捷

史坦恩於2017至19年曾執教貝迪斯，其中一場代表作正是18年領軍作客贏巴塞4:3，當年功臣包括祖亞昆、簡拿利斯、馬斯巴查等等至今仍是球隊主力，史坦恩倒戈可以說是知己知彼。

貝迪斯歇冬後4場聯賽僅1勝，西班牙盃更被乙組華歷簡奴淘汰，狀態未如理想。今季聯賽首循環交鋒，巴塞主場大勝5:2，而且巴塞近5次造訪貝迪斯獲4勝1和，4次贏波均贏2球或以上，再臨福地有望大勝一場，讓客[-1]值博。(now 632/611周日深夜4:00直播)