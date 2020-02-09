有書唔教為圓多年心願　黃榮傑無悔今生

「任性」和「追夢」從來都不是年青人的專利！今年10月19日便屆30歲的愉園防守中場黃榮傑，花了4年時間取得教院（教大前身）學士學位，再當了3年老師，卻在去年暑假後辭去安穩的工作，目的只為隨愉園升班征戰港超聯，一圓多年心願，無悔今生。

愉園今季重返本地頂級聯賽，打正旗號重用年青球員，惟個別位置卻由富港超經驗的「老將」來「孭飛」，曾先後披起過和富大埔及港會球衣在港超賽場奔馳、司職防守中場的黃榮傑，便是其中一位「孭飛老將」。「都未3字頭就老將？哈！哈！喺愉園咁多後生仔，唔係U22已經算係老將啦！」「榮傑」以這「分類法」為是次訪問，揭開序幕。

其實「榮傑」不僅屬「孭飛老將」，還是一位「任性老將」！「坦白講，都幾任性嘅…….。」此話何解？自幼便十分熱愛足球的「榮傑」，雖未有參加過任何球會的青訓計劃，卻因在中學學界賽事表現出色，經選拔後入選「2009年亞洲學界足球錦標賽」香港代表隊，當時不少隊友目前都是港超球員，包括標準流浪的林學曦、東方龍獅的曾文輝，以及冠忠南區的夏志明等等。「當時見到啲隊友好多都好勁，比賽完咗之後，已經開始有少少將來做職業球員嘅念頭。」「榮傑」回憶道。

念頭還念頭，2012年獲教育學院取錄的「榮傑」，最終都選擇了升讀大學。但世事豈能樣樣都在預料之中？2014年，亦即是「港超聯」成立的第一個球季，和富大埔重返頂級聯賽，因班費問題造就了多名新人，得以初嘗職業足球的滋味，「榮傑」亦藉着這次機會，還了中學時期的心願。不過，因返學未能跟足球隊操練，上陣機會不多的「榮傑」，第一年職業球員生涯，便隨着「綠戰士」當季後降班而告終。

學照返，波照踢，「榮傑」新一季升上Year4，同時重投油尖旺。儘管一季之後，短暫披起過港會球衣在港超角逐，惟實況跟兩季比較，並沒有太大分別。直至上季愉園升班港甲，銳意挑戰冠軍和港超升班資格，已執職老師兩年多的「榮傑」，得與「鮑Sir」（前和富大埔主帥鮑家耀）再續前緣。「『鮑Sir』話愉園想爭升班，問我有無興趣幫吓手，我諗都唔諗就應承咗喇！」就是這樣，「榮傑」最終成為了愉園重返本地頂級聯賽的其中一位升班功臣。

任性時刻來臨！今季前，「榮傑」收到愉園會方開出的一紙職業合約。「一邊係我讀咗4年書再做咗3年嘅教師工作，一邊係我中學已經憧憬嘅職業球員合約。好開心，我家人好支持我，好朋友、好兄弟都鼓勵我，話書幾時都可以教，但『機會』未必成日有。最緊要我有『任性』嘅最大本錢，就係單身，冇咩要顧累之下，就決定辭工去簽愉園喇！」去年12月21日愉園作客元朗大球場的港超聯，就有近10位「榮傑」之前任教港澳信義會黃陳淑英紀念學校時的同事，自備打氣牌入場支持「榮傑」。「好感動，好多謝佢哋，我會繼續努力，唔會令佢哋失望。」

來到季中，不知「榮傑」怎樣回看當初「任性」的決定呢？「都OK啦！我本身好鍾意踢波，愉園隊中氣氛又好好，最緊要係球隊都畀到啲嘢球迷睇，依家睇番都任性得啱嘅！」「榮傑」謂會給自己3年時間，至於到時再度為人師表，還是轉向教練方面發展，則之後再打算。

【黃榮傑檔案】

出生日期：1990年10月19日

司職：防守中場

球衣號碼：19

曾效力球會：和富大埔、油尖旺、港會、淦源

●與隊友林毅東最老友

「榮傑」曾經提過，愉園隊內氣氛非常好，那麼跟那一位隊友最老友呢？「我同好多後生嘅隊友都好好感情，但要數最Close嘅，就梗係『阿東」（即愉園後衞林毅東）啦！一來佢係我教院嘅師兄，二來第一年踢和富大埔我哋係隊友，三來大家都係『老將』吖嘛，哈！哈！」

那麼又看好那幾位年青隊友可以「彈起」呢？「好多隊友都好有潛質，好好技術，擁有唔錯嘅條件，希望佢哋全部都可以喺足球路上大放光明。如果要我揀，我估黎培基同葉卓文會最快跑出，唔知我胋得準唔準呢？」外表有點Cool，但原來十分健談的「榮傑」笑說。