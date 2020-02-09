菁英盃　邊兩隊爭冠軍？睇實東網直播

各位球迷只要透過由足總呈獻、on.cc東網提供的「2月閉門作賽」16場「菁英盃」分組賽直播，便可見證暫定在今年4月21日上演的「菁英盃」決賽，將會由哪兩隊爭奪冠軍！

足總上周六（8日）公布，因考慮到廣大球迷的需要，以及各港超球會提出的訴求，董事局經討論後，決定與獨家網上轉播媒體on.cc東網合作，為由明日起假賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行的16場「菁英盃」分組賽，以及2場「足總盃」首圈賽事，合共18場「閉門作賽」，提供免費直播。

今季「菁英盃」經改制後，10隊會分A、B兩組以雙循環方式作賽，最後每組排名最高一隊爭奪冠軍。目前A組形勢爭持激烈，分列首、次名的東方龍獅和傑志同樣5戰得10分，4戰得9分的香港飛馬暫居第3位。至於B組冠忠南區以5戰11分，高踞榜首，8分的佳聯元朗緊隨其後，奇兵愉園及聯賽「1哥」富力R&F同得7分，分列3、4位，出線席位誰屬，仍不少變數。

對於足總今次安排，冠忠南區主席陳文俊，以「從未如此正面過！」來形容，他謂：「唔好理個銀碼幾多，最緊要係對件事個態度，今次足總真係關心到迷、球隊同球市嘅需要，喺咁嘅特殊環境下，做特別嘅安排，從未見過咁正面！」

所有「2月閉門作賽」，廣大球迷除可在on.cc東網app及Web觀看直播外，亦可透過「香港超級聯賽 Hong Kong Premier League」，以及「我撐本地波」2個facebook專頁，觀看直播。

【2月份「閉門作賽」賽程】

日期 時間 賽事 對賽隊伍

2月11日（二）13:00 菁英盃 傑志vs標準流浪

2月11日（二）16:00 菁英盃 理文vs東方龍獅

2月12日（三）13:00 菁英盃 和富大埔vs愉園

2月12日（三）16:00 菁英盃 佳聯元朗vs冠忠南區

2月14日（五）13:00 菁英盃 香港飛馬vs標準流浪

2月14日（五）16:00 菁英盃 傑志vs東方龍獅

2月15日（六）16:00 菁英盃 佳聯元朗vs愉園

2月16日（日）13:00 菁英盃 和富大埔vs冠忠南區

2月18日（二）13:00 菁英盃 香港飛馬vs理文

2月19日（三）13:00 菁英盃 愉園vs富力R&F

2月22日（六）13:00 足總盃 理文vs和富大埔

2月22日（六）16:00 足總盃 標準流浪vs東方龍獅

2月23日（日）13:00 菁英盃 傑志vs香港飛馬

2月25日（二）13:00 菁英盃 富力R&Fvs和富大埔

2月25日（二）16:00 菁英盃 標準流浪vs埋文

2月28日（五）13:00 菁英盃 東方龍獅vs香港飛馬

2月29日（六）13:00 菁英盃 冠忠南區vs富力R&F

2月29日（六）16:00 菁英盃 和富大埔vs佳聯元朗