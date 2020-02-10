2位前曼聯神鋒　閃耀米蘭打吡

意甲聯賽米蘭打吡周一(10日)凌晨舉行，國際米蘭在半場落後0比2劣勢下，以4比2反勝AC米蘭，全取3分後追至與祖雲達斯同得54分，今場焦點係兩位前曼聯神鋒，AC米蘭伊巴謙莫域及國際米蘭盧卡古，各攻入1球，其中「渣古」攻入奠勝球，揚威聖西路。

主場嘅國際米蘭全體成員穿上「中國加油」臂章特別版球衣，球場邊布置「武漢加油」廣告牌，寓意國米與武漢共同抗擊新冠肺炎。不過今場領先一方係AC米蘭，40分鐘伊巴謙莫域頭槌助攻，列比錫近門射成1比0，45+1伊巴謙莫域頭槌破網，為A米贏到2比0完半場。

下半場國米大反擊，波索域與馬泰斯雲仙奴在51及53分鐘各建一功，火速追平2比2，迪維積更於70分鐘頭槌破網反超前3比2，末段伊巴謙一度頭槌中柱錯失扳平機會，盧卡古在90+3攻入奠勝球，協助國米贏4比2完場。

今場兩位前曼聯神鋒各領半場風騷半，上半場伊巴謙交出1入球1助攻，但盧卡古攻入奠勝球，洗脫只對魚腩入波、逢大戰腳軟嘅「渣古」宿命，完場後佢剝衫掛喺角球旗，接受球迷歡呼，至威係佢。