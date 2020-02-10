誓做HK女子美式桌球第一人

「很多人問我『在英式已上到世界第5，為甚麼突然轉項？』我覺得追求進步是無止境的，每個人達到一個目標後，總有新目標冒出，若停在一個圈內，就永遠不會有轉變。」改變第一步永遠知易行難，我們怕的是轉變後的不確定，也怕做錯決定。但溫家琪（Katrina）勇於走出舒適帶，亦不怕輸，誓要成為香港女子美式桌球第一人，亦希望親自「落坑」，令這項運動更受注視。

■圖／文：伍靖華

Katrina和「四眼Cue后」吳安儀在2014年起成為雙打拍檔，2年後開始橫掃多個團體賽錦標，世界錦標賽女雙冠軍、6個紅球及團體賽冠軍、世界隊際賽女子組亞軍等等，全都是她們囊中物，順利得如有神助。2018年，Katrina在澳洲女子桌球賽決賽雖不敵「安儀」遺憾奪亞，可是4強氣走11屆世界冠軍兼「1姐」伊雲絲，是職業生涯中首次擊敗對手，因而錄得生涯最高世界排名第5，但她卻在比賽後毅然轉項至美式桌球：「用2018年的成績去定義想轉變的心好像好奇怪，但其實世界第5、25定抑或45也沒有太大分別，因為你還會想繼續進步。過了30歲，我想去做一些新嘗試，怕之後再花時間去學習新事物就會遲了，所以要趕上『尾班車』，趁這個關口去改變。」旁人不解她的追求，她自己卻清楚得很。

為港轉項唔認挺身而出

2018年初的一個美式桌球運動會，以團體作比賽單位，比賽訂明每隊必須派出一名女子代表參賽。香港素來盛產英式女子球手，美式卻沒有一個常規人選，全港也只得一間美式桌球館，於是港隊內部舉行了一個遴選，讓一眾女子球手體驗美式桌球。「那時候我還未有轉項的想法，可是想了想，總要有一個人站出來。」比賽最終取消，可是卻成Katrina轉項的助力，不過她堅持稱自己不是「挺身而出」，只是想體驗前人所說的「好難打、競爭好大」到底是甚麼回事。

使命望吸引更多人加入

轉打美式短短8個月，去年Katrina參加了香港美式9號球公開賽，勇奪女子組冠軍：「美式其實幾好玩，不過在香港就不太流行。大家常說147（英式一桿最高度數），枱上有超過20個波好似很難打。美式則只打9個波，不要以為簡單了，反而更講求穩定和精準度，一場比賽局均不可以失多過一到兩球，否則你整局就只會一直坐着！」Katrina說她曾經試過連續5局都坐在一旁，感覺很差，所以更知道要把握好每一桿：「英式不會出現只有一個人打一局的局面，但美式真的會，一個錯誤、一個輕率、一個不確定，讓球走到一個不理想的位置，就會斷送整局，你可能會整場都只是做觀眾。」

Katrina目標成為香港女子美式第一人，還希望用自己吸引更多人加入這項運動：「或許我不是最好的一個，但有了我第一個『落坑』，可能之後會有更多人願意加入，這才是我要做好的使命。」

Katrina：日日捱打令我更淡定

未試過輸，又怎會知曉贏的滋味？

想成為香港第一人，刻苦鍛煉 在所難免。Katrina在體院練習時，每天都處於捱打狀態，因為跟她對打的符歡、卡比多羅比都是男子美式桌球的新星，她說這「特別的訓練方法」沒有讓她感到挫敗，反而讓她在比賽落後時也更淡定：「未試過輸，又怎會知曉贏的滋味？如果我在輸的時候不去調節自己的心理，對進步是個很大的阻力。學會在落後時力挽狂瀾，即使輸也不致場面太難看。」

性格不服輸堅持到底

輸，並不可怕，最可怕的是輸了就一蹶不振，偏偏Katrina最不服輸，即使前人說美式多難打，即使對手「狂風掃落葉」一口氣連贏5局，即使練習時場場捱打，她就是不輕言放棄：「美式特別之處是，即便你開局時局勢大好，頭8個球都打進了，可是最後一個波才是關鍵，誰打得進誰就贏。」

運動員讀教育 生命改變生命

運動員除了全情投入訓練，也有些人身兼學生身份，Katrina（左二）在教育大學攻讀學位時，到過博愛醫院田家炳復康中心做實習，想不到運動員的身份能帶給病人一份鼓勵：「記得有個病人『區仔』，他的志願是當一個籃球運動員，可是四肢活動能力有限以致未能圓夢，當他知道我是運動員後，便滔滔不絕地跟我分享這一切，我要帶着『區仔』的力量去做得更好！」

溫家琪Profile

最高世界排名：第5（英式）

曾獲殊榮：

•2016 世界女子桌球錦標賽女雙冠軍

•2016 ISBF世界業餘英式六個紅球賽及團體賽冠軍

•2017 世界女子職業桌球賽混雙冠軍

•2017 ISBF世界桌球隊際賽女子組亞軍

•2017 亞洲室內暨武術運動會女子個人賽銅牌

•2018 澳洲女子桌球公開賽亞軍

•2019 香港美式9號球公開賽女子組冠軍