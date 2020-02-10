【賽後解碼】三強鼎立！意甲真的復興了

今輪意甲好有標誌性，祖雲達斯輸波、國際米蘭同拉素贏波，形成三強鼎立局面，祖記及國米同得54分，拉素以1分之差緊隨其後，絕對係近8年最激烈爭標局面。

祖雲達斯自2011/12年球季開始，已經連續8季奪得意甲冠軍，冠絕歐洲5大聯賽，表面上係祖記強大，但實際上只因其他球隊太不濟，特別係米蘭雙雄走向衰落，令祖記失去「天敵」，羅馬、拿玻里亦難成氣候，令祖記近8年來一枝獨秀。

不過，時移世易，國米由中資入主後，逐漸搵到復興方法，特別係今季聘請干地執教，更加係最關鍵因素。呢位「激情大師」球員時代屬於祖記王朝一員，教波功架亦堪稱當今意大利球壇頂級，帶領過祖記意甲3連冠，去英超亦為車路士捧盃，甚至率領當時積弱嘅意大利國家隊打入2016年歐國盃8強。

干地今季採取「英超戰略」亦證明佢眼光獨到，將盧卡古變成超級射手，實在令人佩服。

至於拉素崛起亦令人驚喜，呢支首都球隊冇乜球星，靠土炮射手恩莫比尼擔大旗，佢以25個入球排射手榜榜首，比巨星C朗仲多5球，43歲少帥施蒙尼恩沙基雖然球員時代成就遠比唔上大佬恩沙基，但教波竟然咁出色，實在難能可貴，拉素亦可以話係意大利本土派興起，有力繼2000年之後再次問鼎意甲冠軍。

上世紀90年代意甲以祖雲達斯、AC米蘭、國際米蘭、拉素、羅馬、費倫天拿、帕爾馬，形成「戰國七雄」爭霸，盛極一時，雖然現時只係三強鼎立，但已經標誌一個具競爭嘅意甲終於回歸。