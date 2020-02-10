轟5cue破百！墨爾本機器成為80後第1人

澳洲型男羅拔臣在桌球世界大獎賽以10比8擊敗杜特，粉碎了對手爭取13年來首冠的美夢，迎來2020年第二個冠軍兼袋走10萬鎊獎金，而為自己生涯錦標總數增至18個。

這位37歲的「墨爾本機器」狀態弗爆，今仗可謂踩盡Turbo，全場轟出5cue破百兼5cue50+，其中在第10至14局先後打出107、142及101，其中142是今個比賽的一cue最高度數，但是領先到總局數10比5，羅拔臣錯失了三次決勝分被杜特追近，但至第18局終於把握機會，以70比17獲勝，首奪世界大獎賽，同時也是三周內捧走第二個冠軍。

「啫喱仔」過去兩周已奪得歐洲大師賽冠軍及德國大師賽亞軍，連同這個大獎賽冠軍，目前已累積生涯18個錦標，超越「小丑」沙比登上第六位，更成為贏得計分賽最多的80後球手，而前五位分別是奧蘇里雲（36冠）、亨特利(36冠)、希堅斯(30冠)、戴維斯(28冠)及威廉斯(22冠)。

賽後獲得太太獻吻的羅拔臣稱這場決賽是他生涯最理想的其中一仗：「9比5之後我簡直就是勢如破竹，我覺得是自己打過的決賽中最佳，但對手給我很大壓力，多特實在是很頑強，經常跟他談到格拉斯哥流浪，睇得出他是那種對大場面比賽上心的球員。」「啫喱仔」的世界排名仍居第二，但已追近「一哥」卓林普，而他下一個目標就是衞冕威爾斯公開賽。

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