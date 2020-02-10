埃及文明今夏拆夥！拜仁7.5億強撬法明奴

利物浦「埃及文明」鋒線穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴無堅不摧，但呢個夢幻組合面臨拆夥，英國《太陽報》爆料，指德甲豪門拜仁慕尼黑提出今夏用7500萬鎊(約7.5億港元)收購羅拔圖法明奴，接替即將32歲嘅射手羅拔利雲度夫斯基。

拜仁慕尼黑近年喺德甲優勢減弱，喺周一(10日)凌晨榜首大戰，主場僅同RB萊比錫打和0:0，繼續領先RB萊比錫1分。會方為延續霸業，已為下季組軍做準備，除咗力斟曼城24歲翼鋒利萊辛尼之外，依家想簽埋28歲嘅羅拔圖法明奴，打造一條更有活力新鋒線。

雖然羅拔圖法明奴唔似羅拔利雲度夫斯基係高產射手，但據悉拜仁高層好欣賞佢技術全面，屬於當今球壇最優秀進攻球員之一，而且呢位巴西國腳曾於2010至15年效力賀芬咸5季，對德甲非常熟悉，絕對冇適應問題，可以即食。

事實上，拜仁另一個收購目標利萊辛尼之前效力史浩克04，本身又係德國國腳，可見拜仁買人方針，好重視德甲經驗，所以願意付出7500萬鎊(約7.5億港元)搶購羅拔圖法明奴。

羅拔圖法明奴已經效力利物浦5季，捧過歐聯冠軍，如果今季贏埋英超冠軍，或者會考慮尋求新挑戰都唔奇。