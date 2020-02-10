鷹隊新星超越波神　夢幻隊名單強到震

美國男籃去年在世界盃取得史上最差的第7，世界霸主瘀到爆之餘，球迷喪插，面對今夏的東京奧運，美國籃協公布了初選名單，勒邦占士、杜蘭特加埋史提芬居里全部榜上有名，誓以超強陣容組成夢幻2020，力爭奧運金牌爭口氣。

在44名初選名單上可見很多熟識的名字，其中29位曾參與奧運或世界盃，當中亦有31個曾獲得奧運或男籃世界盃金牌及四面銅牌的功臣。湖人的勒邦占士與安東尼戴維斯及杜域侯活繼續拍住上，「大鬍子」占士夏登與韋斯布克、籃網的艾榮，快艇的李安納，正養傷的史提芬居里及杜蘭特都紛紛在名單之上。至於教練則由馬刺主帥普波維治領軍，勇士的卡爾則任助教；最終12人大軍將會稍後再作公布。

不過，效力鷹隊的21歲新星迪雷楊格雖然未被選中，但周一（10日）在NBA常規賽相當搶鏡，個人轟入48分13次助攻，帶領鷹隊在雙加時以140比135擊敗紐約人，成為陣中最大功臣。楊格職業生涯至今已有三次轟入45+10助攻以上的表現，成為目前首位在22歲前可做這個成績的球員，超越了波神米高佐敦，佐敦在22歲以前曾試過2次45+10助攻的表現。

今日焦點（前者主場）

拓荒者 115:109 熱火

雷霆 111:112 塞爾特人

巫師 99:106 灰熊

鷹隊 140:135(加時)紐約人

76人 118:111 公牛

火箭 113:114 爵士

騎士 92:133 快艇

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