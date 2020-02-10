【特稿】伊巴無敵　A米今勻堅復興

即睇米蘭打吡入波片段：

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一個球員去到38歲，究竟仲可以做啲咩？如果係好球員，38歲可能已經冇乜用，但如果係堅世界級，作用依然可以無限大。AC米蘭衰落多年，球員、領隊不斷更替，搞嚟搞去都得個桔；但今次搵番伊巴謙莫域歸隊，呂布作用立竿見影，今輪米蘭打吡伊巴踢到曉飛，上半場已經貢獻1入球、1助攻。最重要係，伊巴實際作用其實遠高於入球，佢令A米有番勁旅生氣、踢法有番紋路，A米搵伊巴回歸，的確係賺凸。

伊巴回歸米蘭，第2場對卡利亞里已經入波，到意大利鬥拖連奴亦再有士哥。去到米蘭打吡，上半場A米打出近年代表作，不斷前場壓迫打到國米有氣冇碇抖，查漢奴古射過中柱，但整體士氣有增無減，伊巴雖然掂波唔多，但壓住高甸頭槌二傳、畀列比錫輕鬆打開紀錄，到完半場前又喺遠柱捕到位、頭槌鑿入拉開比數。

A米呢45分鐘，球員走位勁爽好有信心，左閘迪奧靴南迪斯不斷助攻，基斯爾於防中位掃蕩，森姆卡斯迪利祖不停於右路出波搞搞震，打法簡單有效率，比起之前畀蘇素於中場浪射有威脅得多。伊巴嚟到令球隊有番信心，而且佢亦於前場不停提點，球隊戰鬥力、級數提升，作用顯而易見。

A米換邊後崩潰，同球隊經驗唔夠有直接關係，但A米落後2:3之際，伊巴亦有次頭槌中柱，如果頂入最後戰果點都未知。A米經過多季大亂，到伊巴來投，紅黑球迷終於睇到希望，雖然依家已落後第4阿特蘭大10分，但擁躉終於見到曙光，相信已經好開心；若球隊可以乘今次回勇之勢，於夏天搵到具戰力、肯拚搏嘅年輕球員，A米有望回歸歐聯。