奧斯卡悼Kobe　馬修卓尼成高比之後第2人

緬懷因空難離世的NBA傳奇高比拜仁，又豈只是體育圈，周一舉行的奧斯卡頒獎禮上，前NFL名將馬修卓尼憑着《Hair Love》贏得今屆最佳動畫短片，是繼高比之後第二位職業運動員奪得這項榮譽，他拿着獎項說了得獎感言：「這個獎是獻給高比的，希望我們的第二份事業能如他一樣成功。」

高比拜仁於2018年曾經憑着《親愛的籃球》（Dear Basketball）贏得奧斯卡最佳動畫短片，成為體育界一段佳話，而他突然離世的消息，震撼全球，奧斯卡官方Twitter都有哀悼。今日的奧斯卡頒獎禮上，美國著名導演史碧奇李亦特別穿上一套印24(高比生前的球衣號碼)的紫色西裝出席，以表對高比拜仁的懷念。

至於榮膺今屆最佳動畫短片的馬修卓尼則在得獎致辭時不忘向高比致敬：「這個獎是獻給高比拜仁的，希望我們的第二份事業能做到他的一樣。」高比拜仁的《親愛的籃球》講述他自己的人生故事，而卓尼的《Hair Love》就講述一個黑人家庭親情和傳統故事，卓尼稱：「這部影片關注的是黑人父親，因為他們在主流媒體上的名聲總是極差。」

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