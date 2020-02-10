菁英盃　傑志勢攞「標流」嚟試陣

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足總呈獻、「2月閉門作賽」的16場「菁英盃」分組賽，以及2場「足總盃」首圈賽事，合共18場直播今日展開，首天會上演兩場A組賽事，頭場傑志對標準流浪，尾場理文鬥東方龍獅。廣大球迷只要透過on.cc東網app或網頁版，便可隨時隨地觀看直播！（on.cc東網周二下午1時起直播）

傑志賽前在A組與東方龍獅同得10分，惟對賽成績稍遜對手，暫踞小組第二。今仗面對已告出局的流浪，為求爭分入決賽，誓必精銳盡出狂攻。U22球員之一，史雲斯頓（Mark）指出，雖然本地賽停火近4周，惟球隊在空窗期內並無鬆懈：「我哋呢段時間保持高強度訓練，將球員狀態維持喺高水平。呢周比賽頻率增加對我哋嚟講正好，傑志已為重返賽場做好準備。」Mark自言，受疫情影響，自己已減少到私人健身室作額外訓練，但仍有在家中自行健身，保持肌肉力量。

為免人群聚集以防疫，足總將餘下16場「菁英盃」分組賽，安排在FTC閉門上演。史雲斯頓稱，之前曾在此場地比賽，他大讚草地質素良好，適應上絕對不成問題。陣容方面，基於艾里奧甫歸隊狀態未足、丹尼仍在養傷下，新援朴俊炯及安永佳有望頂替兩者位置。

至於小組僅得1分「包尾」的標準流浪，今仗對他們來說已屬「例行公事」，但他們之前曾在聯賽以1比1逼和「藍鳥」，加上有北村祝、史提芬彭利拿等新兵助拳，流浪今仗搶分未嘗不可。U22守門員盧兆崎表示，雖然球隊平常操練的石硤尾公園球場，因康文署的新措施而關閉，然而球隊這兩周仍有租用私人場地練習，亦有在球會「做Gym」，故狀態依然十足。

雖已無緣出線，但「兆崎」還希望在「菁英盃」爭取出場機會：「餘下比賽，我想爭取更多出場機會，始終呢個係年青球員表演嘅舞台。今場我希望球隊可以打出部署，最好喺對手身上攞到分！」他又透露，球會在政府推行強制隔離令前，建議曾赴內地探親的球員作自我隔離。惟部份球員今仗仍因不同原因避戰，包括鍾昇霖及巴辛。

直播期間，觀眾除可在on.cc東網app及Web觀看直播外，亦可透過「香港超級聯賽 Hong Kong Premier League」，以及「我撐本地波」2個facebook專頁，觀看直播。

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