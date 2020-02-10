菁英盃　理文遇東方龍獅為大激鬥

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足總呈獻、「2月閉門作賽」的16場「菁英盃」分組賽，以及2場「足總盃」首圈賽事，合共18場直播今日展開，首天會上演兩場A組賽事，頭場傑志對標準流浪，尾場理文鬥東方龍獅。廣大球迷只要透過on.cc東網app或網頁版，便可隨時隨地觀看直播！（on.cc東網周二下午1時起直播）

目前排A組第四的理文，若要成功出線，餘下3場比賽均不容有失，第一關迎來東方龍獅，雙方在「菁英盃」分組賽首循環對壘時，由東方龍獅勝出。今再度交手，最後一屆以適齡球員身分出戰這項賽事的中堅余煒廉認為：「上次『菁英盃』輸畀東方有啲唔抵，今次再對番佢哋，集中力一定要再提升，未完場都唔可以放鬆，因為一放鬆，人哋把握到一個機會，就會輸波，加上對手進攻能力好強，少少機會都可以入到波，所以一定要好集中！」

球隊已有接近一個月未有比賽，「煒廉」坦言比賽狀態或不及12月，但強調教練團的安排能有助球隊催谷狀態，相信能以良好狀態應戰。首次在賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行正式比賽，「煒廉」指球場環境頗大風，需格外留神！

榜首的東方龍獅在分數、對賽均優於理文，同樣是最後一屆以適齡球員身分出戰「菁英盃」的陳靜謙期望：「首先最希望係贏波啦，因為贏埋呢場之後，出線機會大啲。其次就係希望自己表現可以比之前進步，作為防守球員，要做好自己本份，避免球隊失波，因為一失波就有機會輸波。」他續說：「最後一季以U22身分去踢呢個盃賽，依家球隊喺小組有優勢，好大機會出到線，出到線嘅話希望可以幫球會攞埋冠軍！」

已是第三季征戰頂級聯賽的「靜謙」認為自己已有所成長：「今季進步得比較大嘅地方係適應咗比賽節奏，但始終自己打後衞，經驗唔係好足夠，判斷都要再做好啲。今季自己信心都好咗，教練團好信任我，畀咗好多信心同自由度我，加上隊友提場，自己覺得表現都比上兩季好。」

直播期間，觀眾除可在on.cc東網app及Web觀看直播外，亦可透過「香港超級聯賽 Hong Kong Premier League」，以及「我撐本地波」2個facebook專頁，觀看直播。

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