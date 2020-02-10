【特稿】李城後最大奇迹　錫菲聯踢歐聯！

之前成日講「曼聯又輸一場」，依家可以轉一轉，講「錫菲聯又贏一場」。神奇球隊錫菲聯，繼上輪英超擊敗水晶宮後，今輪又以2:1反勝般尼茅夫，目前以26戰10勝9和7負積39分成績排第5位，只係少第4車路士2分，如果最後衝4成功、贏得來屆歐聯參賽資格，肯定係繼李斯特城16年贏聯賽冠軍後、英超球壇最大奇迹。

錫菲聯本季升上英超，就算最樂觀嘅錫菲聯球迷，都冇諗過可以爭歐戰資格，依家仲有望打歐聯，呢支神奇球隊認真犀利。利物浦1個門將值6500萬鎊，錫菲聯用4300萬鎊買入10個球員踢英超，但表現勁到無倫，去到1月仲以破球會紀錄、2200萬鎊買入挪威新星中場辛達貝治，實力更加完整，喺本季一眾列強跌Watt之時，邊個敢講錫菲聯無力衝前4？

錫菲聯雖然26場聯賽僅入28球，但只失24球，僅僅多過利物浦9球成英超失波第2少球隊，表現的確出類拔萃。錫菲聯最大資產唔係陣中任何球員，而係領隊基斯韋達。17年佢先帶領錫菲聯英甲封王升王，之後僅用2季就衝超成功，上屆就壓倒「本土3冠王」教頭哥迪奧拿，以及歐聯冠軍領隊高普，贏得英格蘭聯賽領隊組織頒發嘅最佳領隊獎項。

雖然揸住蔗渣球員，但基斯韋達卻教出1燒鵝味道，球員紀律、機動性極強，而且敢於用波，面對任何球隊都充滿信心，另外佢「中堅助攻」戰術更令人嘖嘖稱奇，呢名52歲英籍領隊的確有料到。

錫菲聯本季仲有12場聯賽，當中要作客曼聯、李斯特城；主場要鬥熱刺、車路士、狼隊、愛華頓，賽程絕對唔易踢，但錫菲聯勝在冇包袱，相信唔少中立球迷，都希望錫菲聯創出奇迹。