荷甲比甲撈埋　合組瀨尿牛丸聯賽

比甲同荷甲計劃合併

瀨尿蝦同牛丸撈埋做瀨尿牛丸，結果令史堤芬周鹹魚翻生，可能荷甲同比甲都有睇《食神》，最近呢兩個聯賽坐埋講數，醞釀搞個比利時同荷蘭跨國聯賽，實行衝出廟街，放眼世界！

比利時同荷蘭喺2000年合辦過歐國盃決賽周，兩地聯賽規模亦接近，都係公認嘅二線聯賽，雖然有好球隊，但都唔出得大場面，依家兩地聯賽準備合併，組成《BeNeLiga》，構思係荷甲出10隊，比甲出8隊，每季設兩個升降班名額，荷蘭同比利時各佔1個。

荷蘭《國際足球》報道，2國11間球會阿積士、燕豪芬、飛燕諾、阿爾克馬爾、烏德勒支、維迪斯、真特、亨克、安德列治、標準列治、布魯日，委托德勤會計事務所進行兩國聯賽合併報告，統計顯示，現時兩地電視轉播總收入為8000萬歐元，一旦合併，總收入將上升5倍至4億歐元。

身兼布魯日主席嘅比甲聯盟主席巴特韋爾海格表示：「兩國聯賽合併後，將可縮短與歐洲5大聯賽差距，希望成為第6大聯賽。」至於荷蘭球迷對合併則意見分歧，有47%支持、46%反對、7%中立，支持聲音稍稍佔優。