【東體爭議】曼聯簽艾朗藍斯　完美換人

近日有消息傳出，今季自由身加盟祖雲達斯嘅艾朗藍斯，因為得唔到教練沙利重用，下季好大機會重返英超，有英國媒體爆料，曼聯正密切注意艾朗藍斯去留，相信可以平價簽入呢位前阿仙奴球星，搵呢位威爾斯國腳做保羅普巴替補可以話係「完美換人」。

雖然曼聯1月已經簽入般奴費南迪斯，現年29歲嘅艾朗藍斯雖然亦可以出任進攻中場，但佢更擅長係Box to Box嘅「8號」位置，唔單止有極強大跑動能力，後上入波能力亦屬頂尖，取代堅決離隊嘅保羅普巴可算係一個Upgrade。更加方便嘅係，保羅普巴最可能加盟嘅球隊就係祖雲達斯，目前兩人薪酬都係30萬鎊周薪左右，曼聯換人之餘仲有幾千萬鎊落袋，可樂而不為？

愛爾蘭名將卡斯卡連奴對於呢單潛在交易都舉腳讚成，佢喺《泰晤士報》專欄入面話：「艾朗藍斯同曼聯會係夢幻組合，佢喺意甲冇得發揮，下季好可能返英超，曼聯想簽佢嘅消息好合理，藍斯嘅英超經驗同入球能力已得到肯定，轉會費亦只係2,000萬鎊左右，佢係曼聯最需要嘅球員。」