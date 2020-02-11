菁英盃　理文遇東方龍獅大激鬥

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「菁英盃」A組分組賽周二（11日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心2號場上演的尾場賽事，由理文激戰東方龍獅。理文今仗有新加盟的前葡萄牙小國腳賓希路上演「地標戰」，聯同余煒廉鎮守中路，並由高俊把關。至於東方龍獅方面則有新兵盧卡斯擔任正選，惟其拍檔辛祖則未有列入大軍名單。

雙方正選名單如下︰

理文

1 高俊（門將）

5 余煒廉

7 李康廉

8 佐迪

10 亞哥斯達

16 顏樂楓（隊長）

17 周家樂

18 黃炎堃

21 賓希路

29 余沛康

77 沙普夫

東方龍獅

99 曾文輝（門將）

11 艾華頓

12 盧卡斯

16 梁振邦（隊長）

17 梁冠聰

19 播磨浩謙

22 胡晉銘

23 黃威

33 艾華度

34 陳靜謙

42 茹子楠

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足總呈獻、「2月閉門作賽」的16場「菁英盃」分組賽，以及2場「足總盃」首圈賽事，合共18場直播今日展開，首天會上演兩場A組賽事，頭場傑志對標準流浪，尾場理文鬥東方龍獅。廣大球迷只要透過on.cc東網app或網頁版，便可隨時隨地觀看直播！（on.cc東網周二下午1時起直播）

目前排A組第四的理文，若要成功出線，餘下3場比賽均不容有失，第一關迎來東方龍獅，雙方在「菁英盃」分組賽首循環對壘時，由東方龍獅勝出。今再度交手，最後一屆以適齡球員身分出戰這項賽事的中堅余煒廉認為：「上次『菁英盃』輸畀東方有啲唔抵，今次再對番佢哋，集中力一定要再提升，未完場都唔可以放鬆，因為一放鬆，人哋把握到一個機會，就會輸波，加上對手進攻能力好強，少少機會都可以入到波，所以一定要好集中！」

球隊已有接近一個月未有比賽，「煒廉」坦言比賽狀態或不及12月，但強調教練團的安排能有助球隊催谷狀態，相信能以良好狀態應戰。首次在賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行正式比賽，「煒廉」指球場環境頗大風，需格外留神！

榜首的東方龍獅在分數、對賽均優於理文，同樣是最後一屆以適齡球員身分出戰「菁英盃」的陳靜謙期望：「首先最希望係贏波啦，因為贏埋呢場之後，出線機會大啲。其次就係希望自己表現可以比之前進步，作為防守球員，要做好自己本份，避免球隊失波，因為一失波就有機會輸波。」他續說：「最後一季以U22身分去踢呢個盃賽，依家球隊喺小組有優勢，好大機會出到線，出到線嘅話希望可以幫球會攞埋冠軍！」

已是第三季征戰頂級聯賽的「靜謙」認為自己已有所成長：「今季進步得比較大嘅地方係適應咗比賽節奏，但始終自己打後衞，經驗唔係好足夠，判斷都要再做好啲。今季自己信心都好咗，教練團好信任我，畀咗好多信心同自由度我，加上隊友提場，自己覺得表現都比上兩季好。」

直播期間，觀眾除可在on.cc東網app及Web觀看直播外，亦可透過「香港超級聯賽 Hong Kong Premier League」，以及「我撐本地波」2個facebook專頁，觀看直播。

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