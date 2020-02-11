菁英盃　洛迪古斯破入球荒！傑志袋晒3分

「菁英盃」A組分組賽周二（11日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場重燃戰火，頭場由傑志硬撼標準流浪。前者憑基爾頓、畢頓、洛迪古斯各入一球，以3比0擊敗流浪，全取三分。

開賽初段雙方均未有具威脅攻門，戰至21分鐘，費蘭度長傳，洛迪古斯控定再射被盧兆崎撲出。1分鐘後，費蘭度右路半傳半射被盧兆崎飛身打出。流浪站穩陣腳後亦差點攻破傑志大門，23分鐘，劉智樂禁區頂抽射高出。25分鐘，傑志得黃金機會，畢頓傳中，費蘭度第一時間燙射，惟再次被盧兆崎救出。28分鐘，輪到流浪差點開紀錄，史提芬接應簡尼迪妙傳後起腳，惜被郭劍橋用腳擋出。39分鐘，傑志先後有費蘭度和羅梓駿叩關，惟兩次均未能轉化成入球，上半場雙方踢成平手。

換邊後，傑志繼續搶攻，50分鐘，畢頓與鄭展龍「撞牆」後抽射僅吿高出。2分鐘後，費蘭度直射罰球雖然被盧兆崎拒諸門外，但隨後的角球攻勢，基爾頓接應短角球後抽射破網，為球隊打破僵局。56分鐘，畢頓近門頂入成2比0。67分鐘，後備上陣的蘇沙沿左路快放後抽射，惜被盧兆崎化解。74分鐘，鄭展龍長傳，洛迪古斯突破越位後抽高。流浪未有放棄，79分鐘史提芬回傳，安達撞射惟角度太正被郭劍橋抱實。流浪未能追近比數之餘，82分鐘更被洛迪古斯闖關成功，將比數改寫成3比0。傑志亦以這個比數擊敗流浪，全取三分。

傑志翼鋒費蘭度和中堅李毅凱異口同聲地表示訓練中心環境不及正式比賽場地，但比賽不可能不斷延期，作為職業球員，不論比賽在哪裡舉行都需要認真看待，感激球迷攀山涉水前來將軍澳，隔著鐵絲網支持球隊。

標準流浪教練團坦承經歷一段長時間沒有比賽後，球員表現回落屬預期之內，早已預料到球員會較多犯錯，惟期望在2月餘下比賽能提升狀態，為日後聯賽打好基礎。教練團亦指數名U22表現一般，仍有許多進步空間。至於場地方面，他們表明場地質素不理想，認為草地保養欠佳。