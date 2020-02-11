獨行俠計劃退役「德國槍」波衫

將個人21年的NBA生涯都獻給小牛(現為獨行俠)的「德國槍」魯域斯基，上季已正式退役，而球隊獨行俠正為他籌備退役儀式，獨行俠老闆古賓透露將於下季初為魯域斯基的41號球衣退役。

古賓表示目前球隊正在常規賽爭逐，並要爭入季後賽，但他們計劃會為魯域斯基舉行一個球衣退役及歡送，以對這位傳奇致敬，但相信要在下個賽季初。魯域斯基在達拉斯效力了21個賽季，14次亮相全明星賽，攻入了31560分，而2011年協助球隊贏得NBA總冠軍。

不過，獨行俠在王牌球星當錫因傷繼續缺陣下，周二(11號)常規賽主場以119比123不敵爵士；另外，轉會死線日被交易到木狼的迪安捷奴羅素，作客速龍一仗首度為新球隊披甲，他與唐斯的內外線組合亦表突出，迪安捷奴羅素取得22分、唐斯亦有23分及10籃板，不過木狼最後仍以126比137落敗。

今日戰果（前者主場）

活塞 76：87 黃蜂

溜馬 105：106 籃網

魔術 135：126 鷹隊

速龍 137：126 木狼

公鹿 123：111 帝王

獨行俠119：123 爵士

金塊 127：120 馬刺

勇士 101：113 熱火

湖人 125：100 太陽