菁英盃　盧卡斯入兩粒！東方龍獅登榜首

「菁英盃」A組分組賽周二（11日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心2號場上演的尾場賽事，東方龍獅憑着盧卡斯梅開二度，再加上艾華頓的入球，以3比1擊敗理文，在全取3分後與傑志同得13分，並以較佳對賽成績重登榜首。

雙方在天雨下作賽，上半場攻勢並不多，東方龍獅戰至21分鐘先開紀錄，盧卡斯禁區頂主射罰球地波入網，隨後34分鐘則有艾華頓禁區頂笠射僅告高出。理文於43分鐘則有亞哥斯達禁區外抽射省中對手高出，東方半場領先1球完上半場。

東方於下半場初段將比數拉開，艾華頓戰至50分鐘右路接應盧卡斯妙傳，殺入禁區扭過賓希路射成2比0。在完半場前於門前爭頂時被播磨浩謙踢傷的理文新兵堅賓希，隨後亦退下火線。理文則於58分鐘破蛋，由佐迪接應亞哥斯達挑傳，入楔禁區起腳入射成2比1。62分鐘，播磨浩謙接應左路角球近射被高俊撲出。賽事戰至67分鐘出現紅牌，於後備席的葉鴻輝因再次責駡球證而兩黃一紅被逐，不過仍無礙東方於比賽尾段鎖定勝局，艾華頓82分鐘右路回傳予播磨浩謙禁區頂抽射，盧卡斯把握高俊撲出不遠後補射入網，將比數改寫為3比1完場。東方在全取3分後重返榜首位置，至於6戰僅得4分的理文則告護勉失敗，無緣進身決賽。

東方龍獅總監兼主教練李志堅於賽後表示，球隊因應疫情作出適當安排，並要求沒有被列入大軍的球員毋須出席，對於葉鴻輝於後備席兩黃一紅被逐，「堅Sir」則認為在執法層面上很難去定對錯，但就表示假若「阿輝」因此於之後「足總盃」首圈面臨停賽，就會覺得有點冤枉。

理文主教練陳曉明則透露，新援賓希路於上半場被踢傷後感到頭暈，但在下半場落場後一段時間仍感不適而被換走，但慶幸他未置於需要送院治理。對於球隊經已出局，「陳Sir」則指賽事分組賽將於今個月內完成，球隊今仗亦在3周的休戰期後，十分認真的去應付賽事，儘管「菁英盃」現在對球隊而言是寓賽於操，但考慮到於短期內將要面對「足總盃」的賽事，因此亦要考慮如何調配球員。「陳Sir」續道，球隊在尼迪利受傷及基華尼頓剛傷愈下，已有不錯的表現去爭勝，可惜事與願違。