《上流》金像大導　揀英超球星度末日！

南韓電影《上流寄生族》喺今屆奧斯卡包攬最佳電影、導演、國際電影及原著劇本四獎，絕對係南韓之光。令人估唔到嘅係，獲選為最佳導演嘅南韓名導奉俊昊，竟然疑似係曼城中場奇雲迪布尼粉絲，結果反而激起利物浦球迷同熱刺球迷不滿，認真搞笑。

奧斯卡導演奉俊昊三個月前受訪，畀記者問到，「假如你要食最後晚餐，你最想同邊5個人食？」結果奉俊昊回答係：「希治閣、金妍兒、奇雲迪布尼、馬田史高西斯同我中學時代英雄Jimmy Page。我哋係會食西班牙菜，有好多西班牙什錦飯。」奉俊昊本身係導演，佢揀希治閣同馬田史高西斯都好合理，金妍兒係南韓滑冰女神，被揀中都好正常，至於老牌樂隊結他手Jimmy Page既然佢偶像，上榜都唔出奇。唯一令人意外，係點解有奇雲迪布尼份呢？

奉俊昊冇做過解釋，不過佢有講過搞電影就係搞創作，奇雲迪布尼喺球場上創意十足，可能都係呢位南韓名導揀佢原因。不過，就喺呢個訪問喺網上熱傳後，有唔少球迷留言都好搞笑，其中有人話：「作為利物浦球迷，我要諗諗係咪應該杯葛《上流寄生族》。」至於有南韓球迷就留言話孫興民肯定喊緊，事關奉俊昊竟然唔撐南韓足球英雄，而走去撐「老孫」個英超對手奇雲迪布尼！