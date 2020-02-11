【特稿】法明奴Vs麥巴比　邊個啱利物浦？

利物浦本季鋒芒畢露，繼勇奪歐聯後，再攞歐超盃同世冠盃，目前於聯賽又領先次席曼城22分，英超冠軍應手到拿來。埃及文明鋒線係紅軍進攻命脈，其中羅拔圖法明奴更被領隊高普視為不可取代，但前紅軍梅菲，就認為若下季賣走法明奴、收購基利安麥巴比，利物浦攻力將會更加犀利。

梅菲認為，冇一位球員係不可取代：「利物浦可唔可以搵到1個前鋒，比法明奴入更多入球？答案係肯定嘅。但佢可唔可以比法明奴取得更多助攻，又或者令利物浦更有凝聚力？或者唔可以。但好球員其實仲有好多。法明奴係利物浦極重要嘅組成部份，佢令沙迪奧文尼同穆罕默德沙拿更有威力。埃及文明鋒線係犀利，但似乎唔可以講冇一個球員可以代替法明奴。就好似當奇雲基瑾離隊，利物浦有杜格利殊代替。」

「蘇亞雷斯走咗之後，利迷或者會諗咁點算？但我哋之後有埃及文明頂替。法明奴係利物浦寵兒，蘇亞雷斯亦都一樣，不過足球係向前看嘅。所以法明奴係唔係可以取代，我認為可以。如果搵法明奴換來麥巴比，利物浦鋒力必定更加恐怖，但麥巴比起唔起到法明奴、對文尼同沙拿嗰種化學作用，呢點就值得去討論。」

以波論波，麥巴比衝刺力、埋門把握力都優於法明奴，不過若法明奴離隊，高普就要改變利物浦整套踢法。以單一球員實力睇，麥巴比的確係比法明奴入到更多波，但依家埃及文明，唔只係「1＋1＋1＝3」咁簡單，當中起到嘅化學作用可謂可遇不可求，另外若麥巴比真係來投，利物浦勢必要打破薪酬上限，因為目前利物浦搵緊最多嘅沙拿，周薪只係20萬鎊左右，以利物浦近年管治方法，似乎唔會為一個球星，去打亂成個體系。