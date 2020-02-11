菁英盃　和富大埔殘陣點頂愉園？

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足總呈獻、閉門作賽的「菁英盃」分組賽，周三（12日）下午於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）上演兩場B組賽事，頭場由以年輕球員為骨幹的愉園出戰小組賽未嘗1勝的和富大埔。尾場由佳聯元朗與冠忠南區合演榜首大戰，兩支地區球隊將會拚盡爭奪首名。（on.cc東網周三下午1時起直播）

今季於「菁英盃」4戰皆北的和富大埔，出線機會僅存在數字上的機會，就算今仗全取3分，假若冠忠南區於尾場贏波，亦將面臨出局的命運。「綠戰士」先後簽入塞爾維亞籍門將古斯美及前南韓U23國腳金承龍等新援，不過分別有金玟基、麥保美及楊賜麟累積5面黃牌停賽，另外亦有陸平中及廖偉業養傷。

大埔門將錢兆琛認為，早前因新冠肺炎疫情封場致賽事延期，變相令球隊有更多時間備戰︰「肺炎呢件事畀咗球隊一段休息時間，我哋早排打得密，之前一直都輸，希望休息完可以去調整，因為我哋啱啱先轉教練，都適應緊新踢法。」

目前排小組第3位的愉園，仍有望拉近與榜首的距離。今季於「快活谷」不乏上陣機會的20歲翼鋒袁世傑指，會用「菁英盃」舞台展現實力︰「教練講過『菁英盃』會出多啲年輕球員，唔諗太多，盡量去發揮最想做同擅長嘅嘢。」今季已錄得3個助攻的「世傑」，亦希望盡快「開齋」︰「之前首循環對過大埔，熟悉佢哋某啲球員嘅特性，知道佢哋擅攻但防守較弱，希望貢獻多啲助攻同爭取到今季第一個入球。」

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