話你知　二五圖已經重返世界最頂級

2018年由車路士加盟皇家馬德里嘅比利時門神泰拔高圖爾斯，首季喺「銀河艦隊」表現只係不過不失，完全失去咗昔日喺英超嘅球壇最頂級門將嘅霸氣，不過，經過一季適應期，加上競爭對手基羅拿華斯離隊，今季可以安心打正選嘅佢，結果表現終重返世界頂級行列。「銀河艦隊」喺佢鎮守大門再無後顧之憂下，歇冬之後聯賽5戰全勝，兼喺上月贏埋西超盃，而西甲賽會今晚公布，一月份嘅西甲最佳球員就係佢－－泰拔高圖爾斯。

畀香港網民叫佢「二五圖」嘅泰拔高圖爾斯，出身馬體會到依家效力馬體會宿敵皇馬，「二五仔」行為或者抵鬧，但佢好波就唔到你唔承認。皇馬喺一月份踢3場聯賽都贏波，兼且只失1球，泰拔高圖爾斯梗係居功至偉。事實上，唔少賽事都係靠佢穩守大門，好似上輪作客對住奧沙辛拿，喺落後0比1之下，佢幾次救出必入波，令球隊保住爭勝機會，最終先可以反勝。所以話「二五圖」喺「銀河艦隊」重要性，又點止守住大門咁簡單。

唔係講笑，今季喺西甲上陣20場嘅泰拔高圖爾斯，當中僅只失咗11球，同時佢都有11場聯賽錄得清白之身。甚至喺各項賽事合共27戰，更有14場「零封」對手，認真犀利。加上佢依家擁有全西甲最多「零失球」比賽、最高成功撲救率，以及最佳「每場平均失球」數字，話佢依家超越番馬體會嘅奧比歷同巴塞隆拿嘅達史特根，重奪西甲第一號門神地位，絕不為過呀！