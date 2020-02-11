菁英盃　睇吓「風車Sir」回歸有乜計！

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足總呈獻、閉門作賽的「菁英盃」分組賽，周三（12日）下午於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）上演兩場B組賽事，頭場由以年輕球員為骨幹的愉園出戰小組賽未嘗1勝的和富大埔。尾場由佳聯元朗與冠忠南區合演榜首大戰，兩支地區球隊將會拚盡爭奪首名。（on.cc東網周三下午1時起直播）

剛於日前誠邀「風車Sir」郭嘉諾重掌帥印的佳聯元朗，現時於B組暫居次席，僅落後榜首的冠忠南區3分，只要今仗贏波便能以較佳對賽成績登上榜首。今季5場分組賽均正選上陣的門將黃梓豪，坦承自己表現可以更好︰「我需要嘅係穩定性，控制自己心態，點樣喺球場上思考。自己之前幾場波表現都算可以，但自知仍有好多改善空間。」

淋巴炎自我隔離 「梓豪」歸隊

「梓豪」早前因淋巴發炎自我隔離數日才歸隊，談到今仗對手南區，他提醒隊友切忌犯錯︰「我哋上場對南區0比0，雖然對方冇乜攻勢，但係有球後防唔集中單對單就爭啲輸埋場波，所以我哋喺呢啲細節位要小心啲，有時比賽可能就係鬥出錯少。」

暫居B組首名的冠忠南區，今仗贏波便可擴展其領先優勢。今夏從凱景加盟的守衞劉穎笙（Rinson），期望能協助球隊奪冠︰「球隊最近幾日做咗好多防守上嘅訓練，同埋用5後衞嘅陣式，相對嚟講防守係穩陣嘅，睇吓有冇機會幫到球隊攞個冠軍返嚟。」Rinson更表示，隨着郭嘉諾重返元朗，加上於FTC作賽，令今仗贏波更添難度︰「『嘉諾Sir』係好好嘅教練，教波好有感染力，所以呢場波幾難踢！喺FTC比賽點都有影響，尤其呢度練波有時好大風，仲要係一時時，比較難預計！」

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